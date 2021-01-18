في ذكرى وفاتهم..اتفرج داليدا وعمر خورشيد معاً

عدن - ياسمين عبد العظيم - صادف ، أمس الأحد السابع عشر من يناير، ذكرى مولد الفنانة المصرية العالمية داليدا الثامن والثمانين.

كما تصادف هذه الأيام ذكرى وفاة الموسيقار عمر خورشيد وذلك بعدما أفضت عالته أنها تعلن استقبالها لعزاء الموسيقار الكبير الراحل في هذه الأيام، وذلك بعدما توفي رئيس مجلي الشورى الأسبق صفوت الشريف.

ونستعرض لكم في هذا الخبر صورة فريدة تجمع الفنانة الإسكندرانية الجمسلة داليادا بالموسيقار الشهير عمر خورشيد.