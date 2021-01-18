أنغام تنشر صورة من أول جلسة تصوير في العام الجديد وتعليق مثير

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت النجمة المصرية أنغام جمهورها أول صورة من أول جلسة تصوير تخضع لها في العام 2021.

أنغام اختارت تعليقا مثيرا لن يفهمه إلا عشاق أغانيها، حيث كتبت: بيتمنى تكون لسه بتحلم بيه وتستناه، وانشغل عدد كبير من متابعيها بالتغزل في جمال أنغام مع إطلالتها المشرقة، بينما عشاق أغانيها أدركوا المقصود على الفور وتفاعلوا معه.

تعليق أنغام بيتمنى تكون لسه بتحلم بيه وتستناه مقتبس من كلمات أغنيتها الشهيرة ولا دبلت التي صدرت عام 2019 ضمن أغنيات ألبوم ” حالة خاصة جدا” والأغنية من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العتباني، ومن توزيع زوجها السابق أحمد إبراهيم.