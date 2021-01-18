تعرف على موعد عرض الموسم الأخير من “لا كاسا دي بابل”

عدن - ياسمين عبد العظيم - على مدار الفترة الماضية اشتهر المسلسل الأسباني “لاكاسا دي بابل” وأخذت جماهير المسلسلات المصرية والعربية والدولية يشاهدونه بلا كلل أو ملل.

لا كاسا دي بابل هو مسلسل أسباني يروي قصة عصابة تصطو على البنك المركزي بأسبانيا وتسعى الشرطة للقبض عليهم ولكن بزكاء البروفيسير وحنكته لا تستطيع الشرطة أن تلقي القبض على جميع الفريق.

ولكن تتوالى الأحداث في المواسم الجديدة ويموت العديد من الشخصيات الأقرب لقلوب المتابعين ولكن تستمر عمليات السطو ويستطيع الفريق إنقاذ أحد أفراده بعدما تم احتجازه وتعذيبه في السجون الأسبانية.

وتنتظر الجماهير العالمية الموسم الخامس على أحر من الجمر حتى يعرفوا ما إذا كانت ستنجح العصابة في التغلب على الشرطة وتفوز مرة أخرى ويخرجوا بسلام من البنك أم سيتم القبض عليهم؟

من المفترض أن يُعرض الموسم الخامس في منتصف شهر إبريل المقبل وذلك بحسب ما أفضت إليه المنصة الرسمية المنتجة لهذا المسلسل وهي “نتفلكس”