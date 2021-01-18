شكرا لقرائتكم خبر عن بسروال كاشف للمستور – اتفرج نسرين طافش تلهب جمهورها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطفت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش أنظار متابعيها من خلال ظهورها بالاطلالة الشبابية المميزة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” من خلال قيامها بنشر عدة صور قامت بمشاركتها مع المتابعين.

التقطت نسرين طافش الصورة من كواليس تصوير مسلسلها الذي بعنوان الوجه الآخر الذي يعرض على قناة CBC المصرية.

حيث ظهرت النجمة نسرين طافش وهي ترتدي سروال مشقوق وبلوزة ذات اللون الابيض بالاضافة الى حذاء كاجوال شبابي حاملة بيدها حقيبة صغيرة تناسب إطلالتها.

تناول المتابعين الصورة بالتعليق والتفاعل عليها والعديد من المتابعين بارك لها نجاح مسلسلها الجديد وأثنى على أدائها المميز في العمل.

يذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش من عائلة سورية وولدت في دمشق عام 1982، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2002 من خلال دورها في مسلسل “هولاكو”، ثم توالت أدوارها بعد ذلك حيث مثلت في مسلسلات عديدة مثل مسلسل “ربيع قرطبة”، و”التغريبة الفلسطينية”، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

وحصلت على الرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017 ، ومنذ عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة “متغير علي” و “123 حبيبي” و”إلا معك” عام 2018.