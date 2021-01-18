ابنة عمرو دياب وشيرين رضا تتعرض لحملة سخرية واسعة بسبب هذه الصورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حملة تنمروسخرية تعرضت لها نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام.

لم تعلق نور على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، خاصة أن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

انتقدت التعليقات إطلالة نور خاصة شكل حواجبها واشتبك المدافعون عنها مع المتنمرين ما أثار حالة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.