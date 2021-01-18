بعد فتح مقبرته.. نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف مفاجأة كبرى عن جثمانه

عدن - ياسمين عبد العظيم - مفاجأة كشف عنها محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حول جثمان العندليب الأسمر.

في حديث صحفي له، قال شبانة إنه رغم مرور عقود على دفنه لم يتحلل جثمان عبد الحليم حافظ، مشيراً إلى أنه أثناء نقله من مقبرته أكتشف هذا الأمر.

وقال نجل شقيق العندليب: ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبد الحليم بسبب المياه الجوفية، وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما.

وتابع: نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون القبر.. لقيتهم بيقولي لازم تنزل علشان تشوف بعينك، مضيفا: نزلت وشفت حاجة جميلة، وهي أن عمي عبد الحليم نايم بشعره الأسود وخدوده وأنفه وأذنيه وكل حاجة زي ما هي سليمة متحللتش.

وأردف قائلا: لما سألت قالولي إنه كان بيعمل أعمال خير كتير جدا، ومش بيحكي عن الحكاية دي لأنه مش بيحب يظهر في الصورة، مشيرا إلى أنه كان رافضا الحديث عن تلك القصة.

وكشف عن مفاجأة قريبة تحضر لها أسرة عبد الحليم حافظ وهي طرح مذكرات صوتية للعندليب يذكر فيها أسباب عدم زواجه من سعاد حسني وبدايته معها، وقصص حبه جميعا، وعلاقاته ببليغ حمدي وعبد الوهاب وغيرهما.