أول تحرك من نقابة الفنانين ضد إساءة أحد نواب البرلمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بأنه قدم مذكرة لرئيس مجلس النواب ردًا على تصريحات أحد النواب التي أساء فيها للفن والفنانين.

ويعتبر ذلك أول تحرك رسمي من النقابة وقال زكي إنه لا يزال ينتظر الرد من المجلس.

أثارت تصريحات أحد نواب البرلمان عن الفن والفنانين جدلا واسعا بعد أن اتهمهم بانهم يسعون في الأرض فسادا.

وطالب النائب الدولة بفرض مزيد من الضرائب عليهم لدعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.