بعد الحكم عليها بالسجن بسبب محمد الشرنوبي..سارة الطباخ تتوعد بكشف المستور

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت محامية سارة الطباخ، أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد المطرب محمد الشرنوبي، بسبب التشهير بموكلتها،

لأنّ الحكم الصادر بحقها هو منذ شهر في ديسمبر الماضي.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ غيابيًا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.

ويُذكر أنّ سارة اتهمت خطيبها السابق محمد بسرقة “سكوتر” خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث. وكانت سارة الطباخ اتهمت فى محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبى، بسرقة “سكوتر” خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث. وقالت سارة إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ”الاسكوتر” المملوك لها، والمختفى قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى. حقيقة خطوبة ابن مصطفى قمر وابنة أحمد زاهر.. صورة حسمت الجدل