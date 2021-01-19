شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. المسكوت عنه في علاقة صفوت الشريف بمقتل عمر خورشد وسعاد حسني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المفكر والكاتب الصحفي محمود سلطان، النقاب عن عدة نقاط هامة بشأن القضية المثارة حول علاقة وزير الاعلام المصري الأسبق صفوت الشريف بمقتل عازف الجيتار الشهيرعمر خورشيد ونهاية الفنانة الكبيرة سعاد حسني.

وأجاب سلطان عن العديد من الأسئلة الخطيرة والمسكوت عنها فيما تردد بشأن علاقة السياسي المصري المثير للجدل صفوت الشريف بمقتل القنانة المصرية سعاد حسني ومقتل عازف الجيتار عمر خورشد..

يحاول المقطع القصير في وقته الهام في مضمونة استنطاق المسكوت عنه واستجوابه وصولا إلى حقيقة التفاصيل التي أخفيت عبر عقود طويلة.