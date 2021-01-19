سوزان نجم الدين تودع أبنائها بهذه الكلمات..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ودّعت الممثلة السورية سوزان نجم الدين أولادها الأربعة سهير، سارة، حيان وحازم بعد أسبوع من لقائها بهم في مصر، وكانت سوزان نجم الدين قد التقت باولادها بعد خمس سنوات من ألم الفراق.

بعد 5 سنوات من الفراق.. سوزان نجم الدين تلتقي أبنائها بالدموع

ونشرت سوزان صورة لها وهي تتوسط أولادها الأربعة وكتبت: “سأشتاق لكم كثيرا يا ماما. أيام من زيارتكم إلى مصر الحبيبة..مرت كالثواني..وكأنها حلمٌ مرّ طيفه في خيالي.. حماكم الله ورعاكم حيثما كنتم يا نبض الروح وقرة العين ونبع الحياة، على أمل اللقاء من جديد وبأقرب وقتٍ انشاالله.”

ونشرت سوزان عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام” فيديو مؤثر جدًا يوثّق لحظة معانقتها لأولادها في المطار وكتبت: “خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار..خمس سنوات كنت عدّ فيها الأيام والساعات والدقائق والثواني بانتظار هذه اللحظة.. فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء.. وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها”. وتابعت: “فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة.. لينقلب السحر على الساحر.. فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه“.

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أتى لقاء سوزان نجم الدين بأولادها بعد خمس سنوات من الفراق حيث كان ممنوعًا على السوريين الدخول الى أميركا بقرار من ترامب، وأيضًا بعد أشهر من وفاة زوجها سراج الدين الاتاسي في أميركا.