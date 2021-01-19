شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورة تجمعهما في الاحتفال بعيد ميلادها..هل انتهت الخلافات بينهما؟..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الخلافات التى حدثت بينهما بسبب الزواج من الممثل الشاب أحمد العوضي، فاجئ وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز رواد مواقع التواص الإجتماعي، بنشر صور تجمعه بشقيقته أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

نشر وائل عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” صورتين عائليتين جمعتاه بياسمين وشقيقهما الأكبر، وكتب معلقًا:”كل سنة وأنتي طيبة.. ربنا يكرمك ويبعد عنك أي شر”.

أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز ويوجه إليها هذه الكلمات

وتساءل البعض حول حقيقة الصلح بين الشقيقين، بسبب هذه الصورة، ولكن حقيقة الأمر أن الصور قديمة والتقطت في وقت سابق.

على جانب آخر تستعد ياسمين عبد العزيز لخوض سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل “اللي مالوش كبير”.

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ومسلسل “اللي مالوش كبير” يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لأول مرة بعد زواجهما، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري وبطولة خالد الصاوى ودينا فؤاد وإيمان السيد وإنتاج سينرجى.