(بدون عنوان)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عمرو دياب ودينا الشربيني

بعد انفصالهما.. أبرز 4 مواقف في حياة دينا الشربيني وعمرو دياب.

بالرغم من مرور وقت على انفصال الفنانة دينا الشربيني عن الفنان عمرو دياب، إلا أنهما بينهما الكثير من الذكريات التي تجمع بينهما.

وفي هذا الصدد نستعرض معكم أبرز 4 مواقف في حياة دينا الشربيني وعمرو دياب

الذكرى الأولى

بتاريخ 11 أكتوبر عام 2020، نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فيديو.

وعلقت الفنانة دينا الشربيني على الفيديو قائلة: «أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق، لطيف، قوي، متواضع، شجاع، لديك حقًا كل شيء، عيد ميلاد سعيد».

الذكرى الثانية

وفي 24 أغسطس 2020، نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» فيديو كليب «أماكن السهر» مع الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»، وظهرت من خلاله في مشاهد عديدة معه.

الذكرى الثالثة

وبتاريخ الرابع من شهر يوليو من نفس العام، نشرت دينا الشربيني فيديو أحد كليبات عمرو دياب بعنوان «يا بلدنا يا حلوة»، وهو دعاية لأحد شركات المحمول، وعلقت عليه قائلة: «أنت الأول والوحيد».

الذكرى الرابعة

في أكتوبر 2017، نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جمعتها بالفنان عمرو دياب عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»، منوهة عن عمل جديد يجمعهما مع المخرج طارق العريان، ولكن العمل لم يخرج إلى النور.