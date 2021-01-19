زارا البلوشي تصدم الجمهور بنحافة شديدة والتعليقات تثير غضبها

عدن - ياسمين عبد العظيم - بنحافة مفرطة ظهرت النجمة زارا البلوشي في فيديو جديد تم تداوله بشكل واسع عبر السوشيال ميديا.

ظهرت زارا وهي تقف على الميزان وعبرت عن سعادتها بالوصول إلى الوزن المثالي الذي حلمت به دائماً وذلك بعد عناء كبير ومجهود غير عادي.

عبرت زارا عن شعورها بالغضب بسبب تعليقات الجمهور التي أكدت أنها فجأة خسرت الوزن وهو أمر غير صحيح تماماً لأنها بذلت الكثير من الجهد وتحملت الحمية الغذائية والرياضة بجانب بعض الحقن والأدوية المؤلمة للمعدة وبعد كل هذا لن تتحمل أن يقول لها أحد أنها خسرت الوزن فجأة.

زارا البلوشي أكدت أيضاً أنها انتهت تماماً من مرحلة إنقاص الوزن وستتوقف عن تناول بعض الأدوية المزعجة وستبدأ في مرحلة تثبيت الوزن وهي سعيدة بهذا الإنجاز لكنها تشعر بالخوف من استعادة وزنها مرة أخرى لكنها تنوي الالتزام بالخطة حتى النهاية.

وأضافت أن الجمهور يصف نحافتها بالمفرطة وهو أمر غير صحيح لأنها قصيرة لذلك ظهرت النحافة بوضوح عليها وأكدت أنها لم تُجري عملية تكميم للمعدة والدليل أنها لم تختفي عن السوشيال ميديا ليوم واحد لذلك لا داعي لهذه الأفكار.