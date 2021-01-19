بعد السخرية من ابنتها.. شيرين رضا ترد بهذه الصورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة المصرية شيرين رضا صورة لها من فترة الشباب والتي ظهرت فيها بجمالها اللافت الذي تميزت به.

شيرين رضا علقت على الصورة قائلة: “ابتسم.. خلال كل ذلك.. العودة.. الحنين.. سنوات المراهقة”.

جاءت هذه الصورة بالتزامن مع حملة التنمر التي تعرضت لها ابنتها الوحيدة نور عمرو دياب في الساعات الماضية بعد نشرها صورة لها.

اعتقد البعض أن شيرين رضا تعمدت نشر هذه الصورة للرد على حملة التنمر والسخرية التي تعرضت لها ابنتها نور عمرو دياب منذ أيام بسبب صورة لها نشرتها على تطبيق إنستجرام.

حرصت شيرين رضا على اختيار صورة لها من نفس الفترة العمرية لابنتها حاليًا، وهو ما بدا أنها تحاول الكشف عن ملامحها والتأكيد على أن ابنتها نور تملك نفس ملامحها باختلاف لون البشرة والشعر والعينين.