شبيهة مي عز الدين الهندية تخطف الأنظار في أول ظهور لها.. من الأجمل؟ (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لفتاة تشبه الفنانة مي عز الدين بشكل كبير، حيث أثارت الصور ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فقد ظهرت فتاة هندية تشبه الفنانة مي عز الدين إلى حد كبير وكأنها نسخة طبق الاصل عنها.

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مع الفرق أنّ عز الدين أكبر منها بـ 20 سنة، إلا أن الفتاة الهندية والتي تدعى اديتي، كانت شبيهة مي عز الدين إلى درجة كبيرة عنها.

ويٌذكر أن الفنانة مي عز الدين وُلدت في الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي وظلت بها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، وهي حاصلة على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية.

قامت مي عز الدين بتمثيل العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر الحديث.