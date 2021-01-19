شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بوجه مشوه ومخيف – اوعي تتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت النجمة المصرية هنا الزاهد جمهورها بوجه مخيف ومشوه وكأنها خارجة من معركة طاحنة قبل أن تفك لغز ظهورها بهذا الشكل من خلال تعليقها.

وظهرت هنا الزاهد بمكياج يشبه الجروح وتبدو وكأنها تلقت ضربات مبرحة على وجهها في أماكن متفرقة، وعلقت على الصورة قائلة “شكلي بدون مكياج”.

وحظيت صورة الزاهد على تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة للاحترافية العالية في رسم شكلها المشوه حتى أن البعض صدق بأنها تعرضت للضرب.

فعلقت متابعة: “وإنتي الصادقة دي شكلك وإنتي بميك أب كامل، وهذا من ضمن نشاطاتك الفنية، وإنتي بدون مكياج جميلة الجميلات”، فيما غازلها آخر بقوله: “برضه جميلة جدا”.

وأبدى معلق ثالث قلقه عليها بقوله: “ما الذي حدث لكي”، ويبدو أنه لم يقتنع بأن هذا عمل احترافي بمكياج وليس حقيقيًا، وصدّق بأن وجهها ممتلئ بالجروح والكدمات.

على الجانب الآخر تشارك هنا الزاهد في مسلسل “حلوة الدنيا سكر” الذي تواصل تصوير دورها فيه، حيث تقدم خلاله 9 شخصيات مختلفة من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات، ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنانا مختلفا.

مسلسل “حلوة الدنيا سكر” بطولة محمد كيلاني، محمود عبد المغني، ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وعدد من الفنانين.