هاني شاكر يغني بنت الجيران ويؤكد أنها أغنية ناجحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاني شاكر

رغم الأزمة التي نشبت بين نقيب الموسيقين المصريين الفنان هاني شاكر ومطربي المهرجانات تم تداول فيديو لشاكر وهو يغني بنت الجيران.

غناء هاني شاكر للمقطع جاء خلال استضافة وفاء الكيلاني له في برنامجها “السيرة”.

هاني شاكر أشار إلى أنه لا يحفظ كلام أغنية “بنت الجيران” عندما طلبت منه أن يغنيها، إلا أنها أحضرت له الكلام، ويبدو أنها كانت مصرة على أن تسمعها بصوته.

هاني شاكر الذي بدأ بغناء “بنت الجيران” ما لبث أن انتقل إلى غنائها بطريقة مضحكة جعلته عرضة للإنتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن آخرين وجدوه خفيف الظل ومرح.

هاني شاكر أكد أن “بنت الجيران” أغنية ناجحة، وهو ليس ضد الأغاني الشعبية وأغاني المهرجانات، ولكنه ضد الإسفاف الذي يقدم في هذا النوع من الأغاني، وأنه قرر احتواء مطربي المهرجانات، كما دعا الناس إلى التفريق بين الفن الجيد والفن الرديء”.