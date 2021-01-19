لهذا السبب أحمد السقا يطلب الدعاء من جمهوره..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - طلب النجم المصري أحمد السقا، من جمهوره ومتابعيه عبر خاصية الستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، الدعاء لوالد زوجته الإعلامية مها الصغير.

أصيب خبير التجميل محمد الصغير بفيروس كوروناالمستجد والذي أسفر عن دخوله العناية المركزة.

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ونشر السقا صورة لوالد زوجته محمد الصغير وأرفقها بالدعاء التالي:” اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى”.

وأضاف:” لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين”.

وتابع:” اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير”.

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ونشرت مها الصغير صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام، وعلقت: “اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا”.

والجدير بالذكر أن أحمد السقا قد ظهر مع الصغير في عدد من اللقاءات وتحدثا عن تفاصيل خطبة السقا لابنته مها منذ أكثر من 20 عاماً مضت.