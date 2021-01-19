تعرضت للتنمر والاغتصاب..الليدي غاغا تكشف أسرار من طفولتها ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا ‏ المعروفة باسم ليدي غاغا ‏ هي مغنية أمريكية من مواليد 28 مارس 1986، لأبوين أمريكيين من أصول إيطالية

تفاصيل القبض على دينا مراجيح في المقطم.. وسبب مفاجئ للإفراج عنها

عانت ليدي غاغا من التنمر في سنوات الدراسة حتى أنها ألقيت من قبل زملائها في سلة المهملات ولقبت بـ”أسنان الأرنب”.

قررت ترك الجامعة والتفرغ التام للمجال الفني الأمر الذي أغضب والديها وجعلها تغادر المنزل و تسكن في أرخص أحياء نيويورك “سكنت أرخص شقة وأكلت أسوأ الطعام إلى أن يستمع لي أحد”

كشفت أنها تعرّضت للإغتصاب عندما كانت شابة وأنّها احتاجت إلى سنوات من العلاج النفسي للبدء بتجاوز هذه الصدمة

هذه الحادثة جعلتها تعاني من الذهان، وهو مرض عقلي ناتج عن صدمة نفسية “أعلم أنني أعاني من مشاكل عقلية وأعلم أنها يمكن أن تجعلني أحياناً لا أعمل كإنسان”