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تعرضت للتنمر والاغتصاب..الليدي غاغا تكشف أسرار من طفولتها ..اتفرج

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عدن - ياسمين عبد العظيم - ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا ‏ المعروفة باسم ليدي غاغا ‏ هي مغنية أمريكية من مواليد 28 مارس 1986، لأبوين أمريكيين من أصول إيطالية

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عانت ليدي غاغا من التنمر في سنوات الدراسة حتى أنها ألقيت من قبل زملائها في سلة المهملات ولقبت بـ”أسنان الأرنب”.

قررت ترك الجامعة والتفرغ التام للمجال الفني الأمر الذي أغضب والديها وجعلها تغادر المنزل و تسكن في أرخص أحياء نيويورك “سكنت أرخص شقة وأكلت أسوأ الطعام إلى أن يستمع لي أحد”

كشفت أنها تعرّضت للإغتصاب عندما كانت شابة وأنّها احتاجت إلى سنوات من العلاج النفسي للبدء بتجاوز هذه الصدمة

هذه الحادثة جعلتها تعاني من الذهان، وهو مرض عقلي ناتج عن صدمة نفسية “أعلم أنني أعاني من مشاكل عقلية وأعلم أنها يمكن أن تجعلني أحياناً لا أعمل كإنسان”

إسمها الحقيقي ستيفاني جوان أنجلينا جرمانوتا وكان من المفترض أن يكون إسمها الفني راديو غاغا لكن حصل خطأ تقني فكان إسمها ليدي غاغا.

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لديها أكثر من 20 وشماً على جسمها واللافت في الأمر أن جميعها مرسومة على الجانب الأيسر من جسمها وذلك بناءً على طلب والدها أن تُبقي جزءًا من جسدها دون وشوم.

تعاني غاغا من مرض عضلي خطير يدعى “الألم العضلي التليفي” الذي يُصيب العضلات ويُسبب آلاماً مزمنة الأمر الذي قد يمنعها من تأدية عروضها على المسرح

لم تتوقف إطلالاتها الغريبة ومن بينها فستانا من اللحم النيء وكان يبلغ وزنه 50 رطلاً وتقول أن رائحته كانت مميّزة جداً وتم وضعه بعدها في متحف النساء الصاخبات

لديها عطراً إسمه “الشهرة” وهو من أغرب العطور على الإطلاق فلونه الأسود يتحوّل إلى شفاف عند رشّه، وهو يحتوي على عيّنة من دماء غاغا وتم بيعه لأكثر من 30 مليون شخص عبر العالم.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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