تزوجت من معلق رياضي شهير وباعت ممتلكاتها من أجل زوجها الثاني..ما لاتعرفه عن شيرين وجدي..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شيرين وجدي الإسم الفني لمطربة ممثلة مصرية اسمها الأصلي شيرين فاروق سالم. اكتشفها الإذاعي المصري وجدي الحكيم ومنحها اسمه، قامت بالتمثيل لأول مرة في حياتها بدور ألمظ أمام علي الحجار بدور عبده الحامولي في مسلسل بوابة الحلواني.

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حصلت على شهادة الباكالوريوس بالأدب الإنجليزي. ويبدو أن ثقافتها وهواياتها في الرسم وعزف البيانو وجمال صوتها وشكلها شحذا فيها موهبة الغناء وساهما في تنمية قدرتها على التمثيل.

ألبومها الأخير كان بعنوان لو بينا إيه، أعاد تقديمها إلى جمهورها بصورة العصر وحداثة اليوم ولقي نجاحا بين الجمهور واستحسنه النقاد.

شرين وجدي تزوجت في بداية حياتها من المعلق الرياضي مدحت شلبي، وأنجبت منه إبنتها الكبري نهلة، ولكن الزيجة لم تستمر وإنفصلا الطرفين .

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تزوجت شيرين من رجل الأعمال إيهاب طلعت الذي يعمل في مجالات الإنتاج والاعلان التجاري، وقد تورط في قضية مع الدولة ارتبطت مع قضية عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج وطولب بمديونية قدرت ب 33 مليون جنيه واحتجز حتى يقوم بسدادها. وكان لشيرين موقفا مشرفا تجاه زوجها وأسرنها.

سارعت شيرين بالتحرك وباعت الكثير من ممتلكاتهما لتسدد مديونيته لاطلاق سراحه، وقد غنت لأول مرة اغنية “مين عارف حبيبي” من تأليف وألحان تامر حسني اثناء احتجازه متأثرة من الموقف الذي تعبر كلمات الأغنية على ما هي عليه.