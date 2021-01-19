هكذا علقت يسرا على خلافاتها مع هيفاء وهبي..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد تداول أنباء في الفترة الماضية، عن نشوب خلاف بين النجمة المصرية يسرا، والمغنية اللبنانية هيفاء وهبي، بعد أن إعتذارها​ عن المشاركة في مسلسل “حرب أهلية”.

اتفرج..بماذا علقت هيفاء وهبي على خبر شفاء يسرا من فيروس كورونا

قالت يسرا إنه لا يوجد خلاف بينها وبين هيفا، وأكدت أن لا علاقة لها بتاتاً بإعتذار هيفاء عن العمل.

يُذكر أنه تم الإستقرار حتى الان على الممثلة السورية ​جومانة مراد​ والممثلة الالمصرية هنا زاهد للمشاركة في العمل مع يسرا، في حين لم يستقر القائمون على العمل على باقي المشاركين، وحتى الان سيكون إسم المسلسل “حرب أهلية”.

لماذا تراجعت هيفاء وهبي عن المشاركة في مسلسل يسرا؟

وكانت يسرا فد تعافت من إصابتها ب​فيروس كورونا المستجد، منذ أيام، وبدأت في إستعادة صحتها وخلال الفترة المقبلة سوف تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتقوم بجلسات عمل مع فريق المسلسل.