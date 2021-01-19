وسط الطبيعة الخلابة..سلمى حايك في أحدث ظهور لها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتلفت نجمة الإغراء المكسيكية سلمى حايك بوصول عدد متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي” إنستجرام” إلى 17 مليون مستخدم.

نشرت سلمى حايك مجموعة من الصور لها وهي تقف وسط مجموعة من الأشجاص مرتدية فستان صيفي باللون الأخضر، وكتبت: “17 مليون!!” واختارت وسوم الحب والامتنان واللون الأخضر للتعبير عن مشاعرها.

سلمى المصري تؤكد: تزوجت مصطفى الأغا بسبب أزمة نفسية

يذكر أن سلمى حايك تنتظر عرض فيلمها الجديد ” Bliss” في الخامس من شهر فبراير المقبل، ويشاركها بطولته أوين ويلسون ومادلين زيما.

سلمى الشيمي تفاجئ الجمهور بـ «قميص نوم».. وتعلق: «استنوني في القضية الجاية» (اتفرج)

وتدور أحداث الفيلم حول جريج الشخص الذي يطلق زوجته ويفقد زوجته، ثم يقابل إيزابيلا المرأة التي تعيش في الشوارع وتعتقد أن العالم الملوث حولها هو مجرد محاكاة للكمبيوتر.

سلمى حايك ‏ ممثلة مكسيكية أمريكية، ولدت في 2 سبتمبر عام 1966 في المكسيك وهي ابنة رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني سامي الحايك وأم مكسيكية من أصل إسباني ديانا خيمينيز