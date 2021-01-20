الموت يفجع الوسط الفني بوفاة فنان شهير.. وهذا ما حدث له في أيامه الأخيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء الفنان الدكتور عصمت يحيى، العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه، والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون.

ويُعد الدكتور الراحل عصمت يحيى أحد القيادات المهمة بالفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك بأحد مستشفيات القاهرة، إثر وعكة صحية مفاجئة أصابته منذ عدة أيام.

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ويُذكر أن الدكتور عصمت يحيى كان قد أخرج العديد من عروض الباليه الكلاسيكي والعالمي، إلى جانب الكثير من المسرحيات والأعمال التلفزيونية والدرامية والسينمائية.

كما صمم الراحل وأخرج مجموعة من الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالمناسبات القومية بمصر، وحصل على الأوسمة والدروع والشهادات التقديرية، لإنجازاته في مجال الثقافة والفنون والإعلام والرياضة والتنمية، وترأس وفود مصر في العديد من المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات الدولية.