أنجلينا جولي تثير ضجة بأحدث ظهور لها مع ابنتها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أنجلينا جولي، ممثلة أمريكية، ولدت في يونينو 1979، فى لوس أنجلوس، والدها الممثل جون فويت، ووالدتها عارضة الأزياء والممثلة السابقة مارشلين، برتراند ، وفي نفس الوقت هي ابنة أخ تشيب تايلور، ويأتي والدها جون فويت من أصول ألمانية أما والدتها مارشلين برتراند فتأتي من أصول فرنسية.

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لا يمكن أن يمر أيَّ ظهور لنجمة هوليوود أنجلينا جولي دون أن تلقطها عدسات البابارازي لتتداولها الصحف والمجلات الأجنبية والعربية.

وفي التفاصيل فقد شوهدت أنجلينا مع إبنتها “زهرة” في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أثناء قيامها بالتسوق وشراء بعض الاحتياجات.

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وظهرت جولي بستايل كاجوال من اللون الأسود الكامل مع جاكيت شتوي من اللون ذاته، واحترمت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث وضعت ال Fase Mask هي وإبنتها.