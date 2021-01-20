نشوى مصطفى تفجر مفاجأة عن حالتها الصحية بعد شهرين من إصابتها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة المتألقة نشوى مصطفى عن تأثر حالتها الصحية بشكل كبير، وذلك بالرغم من مرور أكثر من شهرين على شفائها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الفنانة نشوى مصطفى في تصريحات صحفية لها، إنها لا تزال تعاني من كحة شديدة، وضيق في التنفس بعد شفائها من فيروس كورونا.

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وأكدت الفنانة نشوى مصطفى أنها لم تسترد صحتها بشكل كامل، ولكن الأطباء نصحوها بتناول العلاج في مواعيده الخاصة، حتى تعود للحياة الطبيعية بعد 6 شهور من الإصابة.

وكشفت الفنانة نشوى مصطفى على أنها كانت تعاني من الدرجة التالتة من كورونا، وهي من أصعب وأخطر الأنواع، موضحة أنه بالرغم من أنها لم تحتاج إلى جلسات التنفس منذ خروجي من المستشفى، ما زال النهجان مستمر، ومن فضل الله أن الرئة تجدد ذاتها بذاتها، فأنني خرجت من موت محقق، وما وصلت له الفترة الحالية فضل من الله سبحانه وتعالى.

ومن خلال تصريحاتها، طالبت الفنانة المتألقة نشوي مصطفى الجميع بارتداء الكمامة «البسوا الكمامة أرجوكم المرض مش سهل، والحالات بتزيد، لازم نخلي بالنا من نفسنا، عشان نخرج من المحنة دي على خير يا رب».

يذكر أن الفنانة نشوي مصطفي كانت تعاني من فيروس كورونا منذ شهرين، وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى دخوله أحد المستشفيات، وقام بالإشراف عليها فريق طبي متخصص من الأطباء والممرضين، ووجهت لهم الشكر جميعاً بعد تعافيها وخروجها من المستشفى.