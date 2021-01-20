إعلامي شهير يحذر دينا الشربيني الاقتراب من عمرو دياب

عدن - ياسمين عبد العظيم - دينا الشربيني وعمرو دياب

وجه إعلامي مصري شهير تحذيرا للفنانة دينا الشربيني من الإساءة إلى الفنان عمرو دياب بعد تصريحاتها الأخيرة.

كانت دينا الشربيني قد تحدثت عن مشروع الزواج وظهور الشخصية الحقيقية للزوج بعد العشرة.

الإعلامي تامر أمين، أكد أن دينا كانت المستفيدة من زواجها بعمرو دياب، وقال إنه لا يحق لها التحدث عنه تلميحًا أو تصريحًا بأية كلمات قد تسيء إليه.

دينا رغم أنها لم تتحدث بشكل مباشر عن عمرو دياب ولم يرد ذكر اسمه في حوارها ببرنامج بصراحة مع” مع النجم عمرو يوسف، إلا أن أغلب أنصار عمرو دياب خمنوا أنه المقصود بكلماتها عن الزواج الفاشل.

ووجه الإعلامي تامر أمين، تحذيرا لدينا الشربيني، من التحدث عن عمرو، في اللقاءات التليفزيونية أو غيرها.

وقال أمين خلال فقرة ببرنامجه آخر النهار: بقولك يا دينا متتكلميش على العلاقة مع عمرو مرة تانية، ولو هتتكلمي يبقى تتكلمي عن إنه نجم، ميصحش يخرج الكلام ده من زوجة بعد الانفصال وخاصة لو مع عمرو دياب اللي مبيغلطش في حد.

تابع قائلا: في السنين اللي فاتت حاول ناس كتير يتطاولوا على عمرو ولكن عمره ما رد عليه، الناس بتتطاول عليه فيرد بمزيد من النجاح، محدش ينكر أن جزء كبير من شهرتها خلال السنين اللي فاتت جوازها من عمرو دياب، هي كسبت كتير من وراه باقتران اسمها باسمه حتى الآن.