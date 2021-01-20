إلهام الفضالة تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد سقوطها على رأسها

عدن - ياسمين عبد العظيم - طمأنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة متابعيها على حالتها الصحية عبر فيديو نشرته على سناب شات بعد أن تعرضت للسقوط على رأسها.

إلهام الفضالة أوضحت أنها سقطت بقوة من على السلم مما أدي إلى اصطدام الرأس والكتف مشيرة إلى أنها كانت تخشى من وجود ارتجاج في الرأس بسبب قوة الاصطدام التي تعرضت لها، لكنها بخير.

وقالت :”الحمدالله على كل شيء، طيحة بسيطة على رأسي ، وكنا خايفين من أن يكون للطيحة أي رضات في العظام”.

وأشارت إلى أنها خضعت للفحص والأشعة المقطعية للتأكد من عدم وجود شيء وأن الأمر مجرد رضوض بسيطة.

ووجهت الشكر لمتابعيها الذين حرصوا على ارسال الرسائل لها عبر الواتس اب وسناب شات للاطمئنان عليها، وقالت: “لا أستطيع الرد على الجميع لأن كثر دشوا عليي”.