حقيقة زواج ابنة أحمد الفيشاوي من ممثل أفلام إباحية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - دائمًا ما يرتبط اسم لينا أحمد الفيشاوي، ابنة الفنان المتألق أحمد الفيشاوي بالجدل، خاصة بعد بدء نشرها صورًا جريئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُقيم لينا في العاصمة البريطانية لندن برفقة والدتها المهندسة هند الحناوي، ولكن لينا عادت لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بسبب أنباء عن زواجها.

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ووفقًا لما ذكرته تقارير فنية، فقد انتشرت أنباء عن ارتباط لينا أحمد الفيشاوي من شريف الطلياني ممثل الأفلام الإباحية المصري والمُقيم في إيطاليا.

وأوضحت التقارير إلى أن علاقة حب تجمع بين لينا أحمد الفيشاوي وشريف طلياني، بل وتطرقت إلى أن الاثنين يستعدان للزواج.

وبالرغم من تداول الأمر بشكل كبير، إلا أن أسرة حفيدة النجم الراحل فاروق الفيشاوي لم ترد على ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا من زواج «لينا والطلياني»، فيما قال البعض إن ذلك الأمر لا يتخطى حدود الشائعة.