لقاء الخميسي تخطف أنظار الجمهور بـ «إطلالة حافية» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة لقاء الخميسي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور لها، حيث خطفت الأنظار في أول ظهور لها.

ونشرت لقاء الخميسي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر «إنستجرام»، صورة ظهرت فيها بإطلالة حافية القدمين بإطلالة بيتي جذابة وأنيقة حيث ارتدت فستان قصير وفضفاض ومحدد الخصر باللون الأبيض بحزام من نفس قماش الفستان.

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واعتمدت الفنانة لقاء الخميسي مكياج ناعم، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة زادت من جمال اطلالتها، مما أبرز أنوثتها.

يذكر أن الممثلة لقاء الخميسي هي فنانة مصرية، من مواليد 15 مارس عام 1978 وتخرجت في كلية التجارة، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية وتخرجت منه، ثم عملت بعد ذلك بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر. ثم دخلت عالم الفن من بوابة الاعلانات.