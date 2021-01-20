راشد الماجد يحمل نعش والدته وينهار لحظة الدفن.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الحزن يعيشها الفنان راشد الماجد بعد وفاة والدته وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ولقطات من الجنازة.

ظهر راشد وهو يحمل نعش والدته مرتدياً الكمامة وبدت عليه علامات الحزن والتأثر الشديد وسط حضور كبير وإجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وشارك راشد في الدفن بنفسه في مقربة المحرق لكنه لم يتحمل الموقف وجلس على الأرض في حالة من الحزن الشديد، في حين حاول البعض مساعدته وحثه على النهوض، كما ظهر في بعض الصور خلال صلاة الجنازة على والدته الراحلة وظهرت عليه علامات الحزن والآسى.

وبمجرد تداول بعض اللقطات من الجنازة حرص جمهور راشد الماجد على مواساته والدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة وطلبوا منه التماسك والصبر في هذا الموقف الصعب بخاصة وأن والدته كانت تعاني من مشاكل صحية منذ عدة سنوات.