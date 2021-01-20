شكرا لقرائتكم خبر عن بوصلة دلع – اتفرج نسرين طافش جننت الشباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واستعرضت نسرين طافش في الفيديو رشاقتها وإطلالتها الجذابة حيث ظهرت وهي تسير بدلع مرتدية فستان مجسم باللون الرمادي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز جمال ملامحها.

وعلقت الفنانة السورية على الفيديو قائلة: “لن تعرف معنى أن تحب الآخر حقًا ما لم تحب نفسك أولًا”.

وقد تفاعل متابعو نسرين طافش مع الفيديو حيث تغزل الكثيرون بجمالها وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “ادلع يا كايدهم ” و “يا ارض احفظي ما عليكي”.