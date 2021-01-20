والدة تيم حسن تثير إعجاب جمهوره بجمالها ويؤكدون: الشبه بينهما كبير

عدن - ياسمين عبد العظيم - تيم حسن، ممثل سوري، بدايته الفنية عام 2000. ظهر نجاحه في مسلسل الملك فاروق عام 2007 الذي حقق نسبة مشاهدة عالية عند عرضه على قناة إم بي سي 1، واشترك من بعده بعدد كبير من أعمال الدراما وكون شهرة على مستوى الوطن العربي.

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لوالدة الممثل تيم حسن، وأبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم بالصورة، مشيرين الى الشبه الكبير بينه وبين والدته.

وأشار المتابعون الى أن تيم ورث عن والدته جماله وحضوره اللافت، وهذا الشبه يتكرر كذلك حين ينشر صوراً أخرى تجمعه بشقيقه نذير، في إشارة الى أن الجمال متوارث في العائلة.

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يّذكر أن تيم حسن يستعد لمشاركة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وفي عمل جديد، ستصب في خانة إنتاج فيلم سينمائي يجمعهما، وسيتم تصويره في لبنان.