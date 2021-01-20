اتفرج..أحمد حلمي ومنى زكي في أحدث ظهور لهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحمد حلمي ومنى زكي، فنانان مصريان، لهما قاعدة جماهيرية كبيرة، تزوجا في عام 2002، وأنجبا ثلاث بنات، لي لي، الابنة الكبرى، وسليم ويونس طفلين صغيرين.

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لفت أحمد حلمي وزوجته منى زكي الأنظار إليهما في أحدث صورة لهما.

وظهرا في الصورة يرتديان ملابس سوداء، وكانت منى تجلس على الأريكية وينام حلمي بجوارها.

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وأبدى الجمهور إعجابه بالصورة وتداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

على جانب آخر، تصور منى زكي حاليا دورها في مسلسل “تقاطع طرق” الذي من المقرر طرحه في موسم رمضان 2021، من إخراج تامر محسن ويشارك في بطولته محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب.

أما أحمد حلمي كان آخر أعماله فيلم “خيال مآته” وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.