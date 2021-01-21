أول تعليق لـ «لوسي» على واقعة «تورتة الأعضاء الجنسية».. وهذا ما قالته عن المتهمات

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق لها على واقعة «التورتة الجنسية»، قالت الفنانة لوسي إن الواقعة التي شهدها أحد النوادي الشهيرة امر غير مقبول.

واستنكرت الفنانة الكبيرة لوسي إن أزمة احتفال سيدات نادي الجزيرة، بعيد ميلاد إحداهن، من خلال تورتة على شكل مُجسم للأعضاء الجنسية أمر غير لائق، قائلة: «أنا مكسوفة لهم».

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وقالت الفنانة الاستعراضية لوسي، في تصريحات صحفية إنّ كل شخص له كامل الحرية الشخصية، طالما لا يؤذي غيره، لكن تلك الواقعة لا يصح إطلاقًا أنّ تكون في مكان مفتوح، متابعة: «المنظر مش حلو خالص.. حرية شخصية تكون في بيتك مش النادي».

وأضافت أنّ: «لو افترضنا أن تلك الواقعة كانت في سبيل الهزار بين صديقات وبعضهن البعض، فلا يصح أن يكون بهذا الحد»، متابعة: «حرام.. إذا بليتم فاستتروا».

ومن جهة أخرى، أعربت لوسي عن استيائها من الهجوم الذي تعرضت له هؤلاء السيدات، على خلفية انتشار صور «التورتة الجنسية»، قائلة: «أنا متضايقة من الهجوم الكبير عليهم.. إحنا بشر وخطائين مش ملايكة.. ربنا قال استغفروا فهو الغفور الرحيم».