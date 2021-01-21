شكرا لاهتمامكم بخبر في يوم ميلادها.. أسرار حياة مدللة “أبو هشيمة” ياسمين صبري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - الخميس 21 يناير.. هو يوم ميلاد النجمة المصرية، ياسمين صبري، التي ولدت بمحافظة الأسكندرية، وبدأت مسيرتها المهنية بمشاركة في برنامج “خطوات الشيطان”، ثم تطورت بشكل متسارع، لتشارك بعد ذلك في العديد من الأعمال الدرامية، حتى أصبحت بطلة تتصدر المشهد الدرامي.

الأكثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

ياسمين صبري التي نجحت في الوصول إلى قلب رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وتزوجا في 17 أبريل 2020، وتعد واحدة من بين أكثر الفنانات تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “انستجرام” و”تويتر”، حيث تشارك جمهورها بشكل شبه يومي في المناسبات الخاصة بها أو بعض السفريات التي تجمعها بزوجها أحمد أبو هشيمة.

وتعد ياسمين من أكثر الفنانات اهتماما بممارسة الرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على “انستجرام”، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجري، حفاظا على رشاقتها وجسدها الرياضي.

وفي ديسمبر الماضي، تم اختيار الفنانة المصرية ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، للسنة الثالثة بعد عامي 2017 و2018.

ياسمين صبري تقليد لهيفاء وهبي

يشار إلى أن ياسمين نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، في وقت سابق، ارتدت خلالها جاكيت “كاروهات” باللوني الأحمر والأسود، ونسقت أسفله تيشرت باللون الأسود، وبنطلون جينيز أسود.

كما اعتمدت مكياجاً قوياً، ونَسّقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه، بالإضافة لترك شعرها منسدلاً.

وسبق أن رأينا نفس الإطلالة على الفَنّانة هيفاء وهبي في جلسة تصوير لها عام 2015، إذ ظهرت هيفاء بنفس الجاكت الكاروهات ونسقت معه توب وبنطلون باللون الأسود، مع تصفيفه الشعر المنسدل، واعتمدت مكياجاً هادئاً، مع نظارة شمس بتصميم ناعم.

الأعمال الدرامية

وقدمت ياسمين صبري في رمضان الماضي مسلسل “فرصة تانية” من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وكان آخر أفلام ياسمين صبرى “ليلة هنا وسرور” مع محمد إمام، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوي، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، وعدد من كوكبة النجوم.