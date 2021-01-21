شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة: «عيب كده لما كله بيلمس ويحسس .. فين شرطة الآداب؟» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخرت الفنانة اللبنانية الشهيرة كارمن لبس، من أداء السياسيين والحكومة في بلادها، مشيرة إلى أنهم يستخدمون بخطاباتهم كلمة “اللمس”.

وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بطرافة: “عم اسمع أخبار لبنان العظيم، دياب بيطلع بيقول عم نلمس قصص، بيجي الحريري بيقول لمسنا وعم نلمس، ومدري مين بالتيار بيتصور رح يلمس قريبا.. في لمس كتير يا جماعة، ما بيسوى هيك عيب، برأيي شرطة الآداب صار لازم تتدخل”.

وتفاعل مع منشورها العديد من الجمهور، معبرين عن إعجابهم بطريقة سخريتها من الحكومة والسياسيين.