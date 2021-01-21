بصدر عريان – اتفرج زوجة أحمد الفيشاوي بالبكيني

يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.

وعلق أحمد الفيشاوى قائلًا: “وقت الصيف مع فتياتي”.

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان أحمد الفيشاوى فيديو جديد له، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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سعد محمود

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