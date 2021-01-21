شكرا لاهتمامكم بخبر أبو يوسف “خارج الصندوق” في إعلان فودافون الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حظي إعلان شركة فوادفون الجديد برواج كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه مئات الآلاف من المتابعين، خاصة بعد التركيبة العجيبة التي جمعتها الشركة بين 3 فنانين في الإعلان.

واستغرب العديد من المتابعين الجمع بين الفنانين الثلاثة، خاصة وأن دينا الشربيني ليست مغنية، فيما نجح محمد سعد في غناء الراب، مع المغني المصري أبو يوسف، وهو ما جعل المشاهدين يصفون الإعلان بأنه فكرة خارج الصندوق.

ويعد أبو يوسف هو أحد أبرز الأسماء الغنائية، في ساحة غناء الراب المصري، صدر له أكثر من مائة أغنية، كتبهم بنفسه، ويطرح أغانيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ مشواره الفني كعازف “درامز” في إحدى الفرق الغنائية، التي كانت تهتم بأغاني “الميتال”، وكما أنه كان يهتم بالتأليف الموسيقي مستخدمًا آلة الجيتار بحسب ما ذكره في أحد حواراته الصحفية بموقع “معازف”.

وصرح أبو يوسف خلال أحد الحوارات الصحفية، أن أغانيه تجاوزت أكثر من 300 أغنية، وعن العدد القليل لأغانيه المتاحة عبر قناته الرسمية، أوضح أنه حذف عدد كبير من هذه الأغاني لأسباب مختلفة.

عن سبب حذفه لأغانيه ذكر أنه لا يحذف إلا الأغاني المرتبطة بحدث ما، موضحًا أن بعد فترة يمر الحدث ولا يتذكره الناس، فتصبح الأغنية غريبة عنهم، وأشار إلى أن إحدى الأغاني كتبها لفنان، وعندما رحل قرر أن يحذف الأغنية.

ومن أبرز أغاني أبو يوسف “سباجيتي”، و”أوهام”، و”أنا مش هقدر” التي تعاون خلالها مع المطرب شعبان عبد الرحيم، وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 2 مليون مشاهدة حتى الآن، و”تقريبًا دي النهاية”، و”واحد واحد”.

وطرحت شركة فودافون أحدث إعلاناتها والذي شارك فيه محمد سعد ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مغني الراب أبيوسف، من إخراج أحمد حسين.

وقدم الثلاثة الأغنية الخاصة بالإعلان بعنوان “الفليكساوية” بطريقة الراب، وأيضا ظهر كل منهم في عدة مشاهد تمثيلية، في إطار تقديم فودافون لعرض جديد لعملائها.

وتحاول فودافون خلال الفترة الحالية، إرضاء عملائها، لا سيما بعد تعدد شكواهم من سوء الخدمة في عدة مناطق، سواء على مستوى الاتصال أو خدمات الإنترنت.

ومنذ طرح الإعلان، تفاجأ الكثيرون باختيار محمد سعد للحملة في مشاركة نادرة، وهو الذي لم يشارك في إعلانات منذ سنوات طويلة، الأمر الذي أثار دهشة عملاء فودافون وغير العملاء، في حين أعجب الكثيرون بأداء محمد سعد.

وخلال السنوات الأخيرة، تراجع عدد الأعمال الفنية للفنان محمد سعد، بعد بداياته التي حصل فيها على بطولات مطلقة في السينما، إلا أن الفنان المصري المخضرم يعد وجها إعلانيا مألوفا للجمهور، الذي اعتاد على رؤيته في الأعمال الفنية فقط منذ فترة طويلة.

وتباينت الآراء حول أداء سعد في الإعلان وظهوره على وجه التحديد فيه، فالبعض عبّر عن سعادته برؤيته، خاصة مع قلة ظهوره الإعلامي وقلة أعمالة في الفترة الأخيرة، والبعض الآخر تساءل عن جدوى اختياره في الحملة، معتبرين ظهوره أمرا غير مألوف بالنسبة لهم، ورشّحوا أسماء أخرى بديلة له.