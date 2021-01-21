زوج ريهام عبدالغفور يظهر أمام الجمهور لأول مرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - لأول مرة تظهر الفنانة ريهام عبد الغفور مع زوجها الذي أحاط نفسه بسرية ولم يظهر مع زوجته تحت الأضواء.

الثنائي يظهر معا للمرة الأولى يوم الجمعة في حلقة خاصة من برنامج “لايف من الدوبلكس”.

ريهام عبد الغفور احترمت طوال السنوات الماضية رغبة زوجها في الابتعاد عن الأضواء، فلم يشاركها أبدا الظهور ببرامج التوك شو ولا حتى حفلات افتتاح المهرجانات الفنية.

كما حرصت ريهام على عدم نشر صور تجمعهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمثل ظهوره أول تعارف بينه وبين جمهور زوجته.

ومن المقرر أن يشارك في فقرة خاصة مع زوجته برفقة الدمية فاهيتا، بعد ظهور ريهام بمفردها في الفقرة الافتتاحية مع الدمية كارو.