بعد دخوله في غيبوبة.. زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف عن مفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان السعودي، خالد سامي، قلق محبيه بعد تدهور في حالته الصحية ما تسبب في نقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة.

زوجته، عايدة العتيبي، أعلنت تفاصيل حالته الصحية، عبر تغريدة نشرتها في حسابها الشخصي، كشفت فيها عن مفاجأة جديدة معلنة أن الالتهابات التي كشفت عنها الأشعة ليست هي السبب في غيبوبته.

وأوضحت عايدة العتيبي في تغريدتها، تفاصيل الحالة الصحية لزوجها وكتبت: “بعد قرابة الأسبوع من غيبوبة خالد ولعدم معرفة السبب، يتم الآن إجراء فحص نخاع العظم، بغية معرفة وتشخيص سبب الغيبوبة بصورة دقيقة”.

وأضافت العتيبي في مفاجأة جديدة عن تطورات حالة زوجها الصحية: “مستجدات حالة خالد سامي بعد أخذ خزعة من نخاع العظم اظهر الفحص وجود التهاب بسيط وتم التعامل معه بالمضادات. والغريب كما اوضح الدكتور أن وجود هذا الالتهاب ليس سببًا للغيبوبة؛ لذا قرر عمل أشعة رنين مغناطيسي للدماغ غدًا صباحًا. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفي خالد. آمين”.

وتابعت العتيبي: “الجديد في حالة خالد سامي بعد اجراء الرنين المغناطيسي، اظهرت النتائج بوجود ثلاث جلطات في الدماغ وتكلس في الشرايين، وهذه النتائج ليست سببًا في الغيبوبة الغير واضحة! أيقنت أن المصائب التي في ظاهرها امتحان وابتلاء، وبأساء وضراء، لكنْ في باطنها لطف ورأفة من اللطيف سبحانه”.