هيا الشعيبي تدافع بقوة عن رامز جلال وتهاجم منتقديه

عدن - ياسمين عبد العظيم - دافعت الفنانة هيا الشعيبي، عن برنامج رامز جلال، مهاجمة منتقديه اللذين يقومون بفضح البرنامج على الرغم من حصولهم على أموال نظير ظهورهم، وهو الأمر الذي اعتبرته الفنانة الكويتية غير أخلاقي.

وجاء حديث هيا الشعيبي عن مقدم برامج المقالب الشهير، بعد تصريحات لهند البلوشي أعلنت فيها أسباب رفضها عرض حلقتها معه.

وقبل فيديو هيا الشعيبي، كانت هند ابلوشي كشفت خلال لقائها مع برنامج “ع السيف”، أسباب رفضها لإذاعة حلقتها مع برنامج رامز جلال، موضحة أنها رفضت أن تظهر بهذا الوضع، وأنها شعرت بأنها لا تريد أن تظهر أمام جمهورها بهذه الصورة.

وعند استفسار مقدم البرنامج عن تقاضيها للأموال مقابل ظهورها مع رامز، أجابت البلوشي بأنها حصلت على الأموال على الرغم من رفض إذاعة الحلقة بناء على عقد مكتوب بينهما.

وقالت هيا الشعيبي في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي: “رامز جلال الي أنا فعلا أحبه، فيه ناس يقولولي بعد ما طلعت مع رامز جلال، ليش ما طلعتي معه تاني، أنا بحبه، ودمع خفيف، وبرنامجه متعوب عليه، فيه شغلة بخصوص الفنانين الللي بيطلعوا مع رامز جلال وبعدين يطلعوا يقولوا إنه مقلب، أنتو تروحون البرنامج وأنتوا عارفين، وما رضيتوا إنكم تروحون إلا لما استلمتوا فلوسكم، فليش نفضح الناس، ليش نتكلم”.

وأضافت: “أنا في بداية الكاميرا الخافية قبل رامز جلال، كنت رايحة برنامج في كازابلانكا في المغرب، على إنه برنامج سينما، وبعدين دريت، ورامز جلال والله العظيم ما يبغي إن أي فنان يعرف إن هذا مقلب، وبنلاقي فنانين طالعين يقولوا إن هذا مقلب، وما ادري إيش، إنتو من البداية آخدين فلوسكم ومبلغ زين ليش تقولون، حتى لو دريتون، انتو خلاص أخدتوا المبلغ”.