بعد غياب 4 سنوات.. إيناس مكي تروي تجربة طلاقها بعد 6 اشهر من الزواج

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة إيناس مكي، للمرة الأولى عن تجربة زواجها التي انتهت بعد 6 شهور فقط.

إيناس أكدت أنها تزوجت بعد قصة حب كبيرة، ولكنها فوجئت عقب الزواج بمعاملة عنيفة وحادة من زوجها، فطلبت الطلاق على الفور، وحصلت عليه بدون أزمات كبيرة.

أضافت إيناس مكي اثناء لقائها في برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”: تزوجت في 2005 بعد دخولي الفن وبعد مرور ستة أشهر فقط طلبت الطلاق والذي تحقق في هدوء تام.

او في أول ظهور لها بعد غياب استمر 4 سنوات قالت : عشت قصة حب قوية مع زوجي قبل الزواج فكانت هناك حالة من الود والرقة والحنية ولكن تبدل الحال تماما بعد الزواج حيث أصبح هناك نوعا من الحدة والقسوة في الرد والتفاعل بيننا”.

وأوضحت إيناس مكي أن زواجي وصل لمرحلة شديدة من الشد العصبي فطلبت منه الانفصال، وأخبرته أن بإمكانه استرداد كل ما فعله كزوج من أجلى حتى تحررت من ذلك التوتر الذي لم اعد اتحمله، وعندما واجهته بهذا الكلام عاد لطيفا كما في السابق وهو أمر استفزني أكثر.

وردا على سؤال إن كانت تقبل الزواج من رجل متزوج، قالت: لا لا أتكلم كمنصة دينية، ولا علاقة لي بهذه المنطقة، فما حلله ربنا حلله وما حرمه حرمه، لكن أنا شخصيا لا، لماذا أقبل وهناك آلاف المطلقين؟ وهذا نوع من التكافؤ بين الطرفين أنا مطلقة وهو مطلق.