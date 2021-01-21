محمد رمضان يعيد نشر تصريحات سعد لمجرد ويؤكد: الفتنة لا دين لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق الفنان محمد رمضان للمرة الأولى على ما يتردد بشأن اشتعال الخلافات بينه وبين صديقه النجم المغربي سعد المجرد عقب نجاح أغنيتهما المشتركة ” إنساي”.

رمضان قام بإعادة مشاركة تصريحات لسعد حول نفس الشائعة، عبر حسابه بموقع إنستجرام، ناصحا جمهوره بعدم تصديق أي خبر لم يشاهدوه بأعينهم.

الفنان المصري أكد أنه سمع الشائعة ورفض التعليق عليها سابقا حتى لا يتم تداولها بشكل أكبر، وأعاد مشاركة تصريحات لسعد المجرد وعلق عليها قائلا: الإشاعات والفتنة لا دين لها.. في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب النجم سعد لمجرد.

وسبق أن نفى سعد المجرد كل الأخبار التي ادعت توتر علاقته بمحمد رمضان وأنها باتت يسودها الفتور، مؤكدا أنه سمع بهذا الخبر وقرأه وفضل عدم الرد.