شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – سما المصري بدون ملابس في فيديو ساخن جدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة سما المصري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بعد عرضها فيديو جريء لها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي ترتدي ملابس ضيقة، وتستلقي على السرير في غرفة النوم، بعدها توجهت للحمام واخذت تستحم وأظهرت راسها من وراء الستارة.

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سما المصري على ما تفعله، موجهين لها العديد من سهام النقد والشتائم.