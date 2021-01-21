في عيد ميلادها الـ 32.. أبو هشيمة يفاجئ ياسمين صبري بهدايا غير متوقعة.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت النجمة ياسمين صبري صورا من احتفالها بعيد ميلادها، ويعتبر هذا هو أول عيد ميلاد للنجمة ياسمين صبري بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

تستأثر رفاهية ياسمين صبري على اهتمام الجمهور، بعدما حرصت النجمة الحسناء على استعراض ترف المعيشة التي تحيطها، عقب زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في ظل تساؤلات الجمهور حول ظهور ياسمين دائما وحيدة في صورها على انستجرام بدون أي لقطات لها مع عائلتها سواء والدها أو والدتها وأشقائها أو حتى أصدقائها.. باستثناء شقيقها الذي ينشر من وقت لآخر صورهما معا.

النجمة المصرية ياسمين صبري، باتت رفاهيتها وأناقتها وجمالها نقاط جذب للجمهور بدلا من أعمالها الفنية القليلة، وبدا بأنها سارت على هذا النهج وكثفته عقب زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعدما كانت الصور التي واضحا تشاركها مع متابعيها عبر حسابها على انستجرام تقتصر في الغالب، أي قبل زواجها، على استعراض لياقتها البدنية، وإبهار الجمهور بالحركات الجسمانية التي تؤديها بكل ليونة ورشاقة.



ياسمين صبري ما تزال تحمل لقب النجمة الأكثر حظا خلال سنة 2020، التي تزامنت مع الكثير من الأشياء السلبية في العالم، وطالت تداعياتها العديد من المشاهير، لكن النجمة ياسمين كانت الأكثر سعادة ورفاهية بهذا العام، حيث عبرت عن ذلك في صورها التي تشاركها جمهورها عبر تطبيق انستجرام وفي أكثر من حديث لها واصفة بأن “الحياة حلوة”.



ياسمين صبري اتجهت في الفترات الماضية إلى مشاركة متابعيها بإطلالاتها في الطائرة، بدءا من تنقلاتها في السفر، إلى استعراض الأماكن السياحية الفاخرة التي تتوجه لها، مرورا بإطلالتها في الطائرة الخاصة التي يمتلكها زوجها، وصولا إلى استعراضها لمجموعة أسطول السيارات التي تمتلكها مع زوجها أحمد أبو هشيمة.

استعراض ياسمين صبري لهذا الترف والرفاهية بشكل واسع على حسابها على انستجرام، يقابله غموض في حياتها العائلية والشخصية، ولا نقصد صورها مع زوجها أحمد أبو هشيمة، الذي تطل من وقت لآخر برفقته بلقطات رومانسية دافئة، إنما يتساءل الجمهور عن سر غياب لمة العائلة في صورها على انستجرام، حيث لا تظهر بتاتا مع والدها أو والدتها وأشقائها بأي مناسبات، باستثناء نشر شقيقها الأصغر لصور برفقتها، بينما تكتفي ياسمين فقط من وقت لآخر بكتابة التعليقات الإيجابية لوالدتها على حسابها على انستجرام.

كذلك فإن ترف ياسمين صبري في الصور التي تشاركها متابعيها على السوشيال ميديا، يغيب عنها تجمعات الأصدقاء على غرار معظم زميلاتها في الوسط الفني، اللواتي دائما ما ينشرن لقاءات وتجمعات برفقة بعضهن في مناسبات شخصية متعددة كأعياد الميلاد وغيرها، لكن يبدو بأن ياسمين تحبذ حياة العزلة الاجتماعية والتركيز على أمور أخرى في حياتها، حيث سبق وقالت بأنها تحبذ استثمار وقتها بأشياء تنمي فيها طاقاتها مثل الرياضة والقراءة وغيرها.