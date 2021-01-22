شكرا لاهتمامكم بخبر 5 فنانات في حياة فاروق الفيشاوي تزوج منهن اثنتين.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اشتهر الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بتعدد علاقاته النسائية وتحدث أكثر من مرة عن ضعفه أمام النساء وعن نزواته المتكررة.

وكان للفيشاوي أكثر من علاقة بفنانات جمعته بهن أعمال فنية ودخل معهن في قصص حب وأشهرن خمس فنانات لم يتزوج منهن سوى اثنتين.

من أشهر علاقات الفنان فاروق الفيشاوي علاقته بالفنانة سمية الألفي التي توجت بالزواج الذي استمر ما يقرب من 16 عاما حيث تزوجا عام 1979.

العلاقة انتهت بالطلاق بسبب خيانات الفيشاوي المتكررة وفق ما صرحت به سمية الألفي في برنامج “فحص شامل” للإعلامية رغدة شلهوب قبل عامين.

الزواج أسفر عن ولدين هما الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر.

وبعد انفصاله عن زوجته سمية الألفي تزوج الفنان فاروق الفيشاوي من الفنانة سهير رمزي وظل معها لـمدة 5 سنوات حتى انتهى الزواج بالطلاق.

وعند طلاقهما أشيع بأن الطلاق قد تم لأنها لم تستطع تحمل فترة إدمانه المخدرات، لكنها نفت ذلك مؤخراً في عدة لقاءات صحفية وتلفزيونية.

الفنانة الثالثة في حياة فاروق الفيشاوي هي ليلى علوي، التي لم يتزوجها، ولكنه صرح بأنها حب عمره وبأن مشروعاً للزواج كان قائماً بينهما ولكنه فشل، وهو ما يشعره بالندم الشديد.

من جانبها رفضت الفنانة ليلى علوي، الرد على تصريح الفيشاوي في مقابلة تلفزيونية فقالت إنها لا تحب الحديث في هذا الموضوع وإن الفنان فاروق الفيشاوي حر فيما يقوله.

وقد جمع الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة ليلى علوي عدة أعمال فنية من أشهرها فيلم الأنثى الذي شارك في بطولته الفنان حسين فهمي وفيلم ألوان السما السبعة.

من ضمن الشائعات التي انتشرت عن الفنان فاروق الفيشاوي هو ارتباطه عاطفياً بكل من الفنانة معالي زايد والفنانة نيرمين الفقي وهو ما نفاه في عدد من اللقاءات التلفزيونية، حيث أكد أن ما يجمعهما هو العمل والصداقة فحسب.

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