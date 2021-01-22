12 صورة نادرة للراحلة هالة فؤاد لم ترها من قبل.. جمال هادئ وجاذبية خاصة

عدن - ياسمين عبد العظيم - داهمها المرض ودفعها للاعتزال في وقت مبكر بعد رحلة فنية قصيرة حققت فيها الكثير من النجاحات ثم كانت وفاتها في سن مبكرة صدمت الجميع.

عبر مجموعة من الأعمال حققت الفنانة الراحلة هالة فؤاد شهرة كبيرة بعيدة عن شهرة والدها المخرج أحمد فؤاد.

خاضت تجربة الفوازير مرة واحدة مع الفنان يحيى الفخراني والفنانة صابرين في فوازير المناسبات التي عرضت في شهر رمضان وحققت نجاحا كبيرا.

ولدت هالة فؤاد يوم 26 مارس في مدينة القاهرة في عام 1958، وحازت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة.

شاركت في عدد من الأفلام خلال فترتي السبعينات والثمانينات، منها: البنت اللي قالت لا، عاصفة من الدموع، الحدق يفهم، السادة الرجال.

اعتزلت الفن مع مطلع التسعينات بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الولادة، وارتدت الحجاب.

توفيت في يوم 10 مايو عام 1993 من جراء مضاعفات سرطان الثدي الذي كانت تعاني منه في سنواتها الأخيرة.

ارتبطت الفنانة الراحلة بعلاقة حب مع الفنان أحمد زكي فكانت زوجته الأولى والأخيرة وأثمر الزواج عن ابنهما هيثم أحمد زكي الذي خاض مجال الفن في سنوات والده الأخيرة عندما شاركه فيلم حليم لينطلق بعدها عبر مجموعة من الأعمال.

ألبوم الفنانة الراحلة يحفل بالصور وهذه مجموعة من أجمل صورها التي ظهرت على أغلفة المجلات الفنية خلال الثمانينات وأوائل التسعينات.