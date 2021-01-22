قرار مفاجئ من سوزان نجم الدين بعد توديع أبنائها الأربعة..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ودعت النجمة السورية سوزان نجم الدين، أولادها الأربعة سهير، سارة، حيان وحازم بعد أسبوع من لقائها بهم في مصر وذلك بعد غياب خمس سنوات عن رؤيتهم بسبب تواجدهم في أميركا وعدم امكانيتها السفر الى الولايات المتحدة الأميركية بسبب القرارات التي اتخذها الرئيس الاميركي السابق ترامب بعدم إعطاء تأشيرات دخول الى السوريين.

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وفجأت سوزان الجميع بإتخاذها قرار، بإستقراها الدائم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت نجم الدين قد إنتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في الاقصر في ثاني أفلامها المصرية “تماسيح النيل” وكان أول أفلامها بمصر “قط وفار” من تأليف وحيد حامد وإخراج وحيد حامد وشاركها بطولته النجوم محمود حميدة ومحمد فراج.

وتلعب سوزان في “تماسيح النيل” دور نادية وتتكتم سوزان نجم الدين على تفاصيل شخصيتها بالعمل. الفيلم تإليف لؤي السيد ويخرجه سامح عبد العزيز ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم خالد الصاوي، كريم عفيفي، مصطفي خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد وهنادي مهنى.

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على صعيد أخر تقرأ النجمة السورية حاليا عدد من الأعمال المتنوعة بين أفلام سينمائية أو مسلسلات رمضانية لتختار من بينها العمل القادم الذي ستدخله وهل ستشارك في أعمال رمضانية هذا العام أم لا خصوصًا انه من المعروف عنها أنها نوعية جدا في خياراتها الفنية سواء في مصر أم خارجها.