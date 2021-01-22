أحمد الفيشاوي يفجر مفاجأة بين عدد زيجاته ويكشف الفرق بين زوجاته للمرة الأولى

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الفنان المتألق أحمد الفيشاوي رسالة على الهواء إلى زوجته السيدة ندى الكامل، حيث عبر فيها عن مدى حبه لها.

وخلال لقائه في برنامج «ليلة الخميس»، قال الفنان أحمد الفيشاوي إن الزواج بالنسبة له لا يرتبط بميعاد أو يوم، هو قدر يشعر بالحب ويتزوج، وبالنسبة لزوجته الحالية ندى الكامل لم يحب أحد مثل حبه لها.

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وتابع الفنان أحمد الفيشاوي أن الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الحياة الزوجية أمر رائع، خاصة لشخص مثله كانت حياته دائما بها أمور كثيرة، لذا هو يشعر بالاستغراب الآن لأنه يعيش حياة هادئة.

وعقد الفنان أحمد الفيشاوي من خلال البرنامج مقارنة بين زوجاته، حيث قال إنه تزوج من سورية وألمانية ومصرية، لكنه لا يستطيع إعطاء رأيه ولكن كل واحدة منهن لها مميزات ولها عيوب، ولكنه شعر بالراحة مع زوجته الأخيرة مشيرا إلى أن زيجته الحالية هي الخامسة.

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم «30 مارس» من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.