هكذا ظهر أمير كرارة بعد شفائه من فيروس كورونا (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان أمير كرارة جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ونشر «كرارة» صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر فيها يداعب صديقه المنتج الفني حمدي إسماعيل.

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وعلق أحد أصدقاء الفنان أمير كرارة على الصورة، قائلًا: «حمد الله على سلامتك»، ليقوم أمير بإعادة نشر الصورة.

وردًا على تعليق صديقه، قال الفنان أمير كرارة: «حبيبي الغالي تيحا»، في ظل تفاعل الكثير من الأصدقاء والمحبين مع الصورة.

يأتي ذلك بعدما أعلن الفنان أمير كرارة، قبل أيام تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذي أصابه في أخر ديسمبر الماضي، بسلبية المسحة التي قام بإجرائها، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أمير كرارة: «الحمد الله فضل ونعمة وكرم من ربنا كبير المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض».